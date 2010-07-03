Истребитель ВВС США выронил учебную ракету во время полета над Японией

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Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 случайно уронил учебный снаряд во время тренировочного полета над префектурой Аомори в Японии. Об этом сообщило американское военное командование в Twitter.

Известно, что ракета упала в районе частных владений в селе Роккасе, которое расположено в нескольких километрах от разрешенной зоны проведения полетов.

Сведения о причиненном ущербе и пострадавших не поступали.

Подобные инциденты с военной авиацией США в Японии происходят нередко. Например, в августе этого года тяжелый транспортный вертолет СН-53 уронил пластиковый иллюминатор недалеко от берега острова Окинава. Там же во время тренировочных полетов в 2016 потерпел крушение конвертолан Osprey.

В октябре ВВС США разместили заявку на поиск подрядчиков, которые готовы предоставить американским военным российские вертолеты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке. Подрядчик должен предоставить американской армии два вертолета, экипаж, учебные материалы.

Ранее ударный вертолет Ми-35П разрушил трибуну на параде в Индонезии, который был посвящен 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил. Вертолет пролетел слишком низко над трибуной, от сильной волны воздуха конструкция обрушилась.