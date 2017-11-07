Япония расширила санкции против КНДР

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Правительство Японии расширило санкции против КНДР. Об этом по итогам заседания правительства официально сообщил его генеральный секретарь Есихидэ Суга.

Как сообщает РИА Новости, в санкционный список добавили девять организаций и 26 частных лиц, активы которых заморозят.

По словам Суга, ядерная и ракетная проблема Северной Кореи стала важной угрозой, и игнорирование КНДР предупреждений мирового сообщества совершенно неприемлемо.

Он отметил, что прогресса по решению проблемы освобождения удерживаемых в Северной Корее японских граждан нет.

Последний раз Япония ввела новые санкции несколько месяцев назад. В ответ 3 сентября КНДР провела шестое ядерное испытание, а 15 сентября – испытание баллистической ракеты, которая во второй раз перелетела через территорию Японии.

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