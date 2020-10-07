Эрдоган заявил об открытии "города-призрака" на Кипре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии для посещения квартала Вароша города Фамагусты на Кипре. Туристический курорт был закрыт с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова.

По словам Эрдогана, жители смогут пользоваться курортом с 8 октября. На пресс-конференции он отметил, что эта территори "безусловно" принадлежит Северному Кипру (ТРСК), поэтому квартал должен быть полностью открыт.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1984 года, город может быть заселен только его первоначальными жителями. Однако непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра заявила о намерении создать там поселение.

Кипр ранее заблокировал санкций Евросоюза против Белоруссии из-за конфликта с Турцией. Страна добивается введения рестрикций против турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче газа в экономической зоне Кипра.