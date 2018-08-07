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В мире

07 августа 2018, 20:27

Испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету в небе над Эстонией

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Us Navy

Самолет ВВС Испании Eurofighter, базирующийся в Эстонии, случайно выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM во время полета, сообщили Силы обороны прибалтийского государства.

По данным ведомства, инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Снаряд полетел в северном направлении, сообщает ТАСС.

У ракеты активировался механизм самоуничтожения, но ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 километрах к северу от Тарту. Длина снаряда – 3,7 метра, диаметр – 18 сантиметров.

Началась поисковая операция. Жителей случайно обнаруживших снаряд призывают не трогая его сообщить о находке ВВС Эстонии.

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