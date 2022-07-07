В Греции зафиксирована первая смерть ребенка от гепатита неясной этиологии

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В Греции зафиксировали первую смерть ребенка, связанную с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии, сообщается на сайте Национальной организации общественного здравоохранения EODY.

Уточняется, что 13-месячный ребенок поступил в частную детскую клинику с лихорадкой, которая наблюдалась около двух дней. При проведении анализов врачи обнаружили у него отек головного мозга и печеночную недостаточность, однако, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался.

"На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 11 других случаев, которые соответствуют критериям "вероятного случая" острого гепатита неясной этиологии у детей. <...> Эти случаи не требовали специального лечения, не сопровождались осложнениями", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано 920 случаев тяжелого острого гепатита неясной этиологии. 5% пациентам понадобилась трансплантация печени.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган сообщил, что примерно у половины детей, заболевших гепатитом неясной этиологии, находят аденовирус 41-го типа, который раньше не провоцировал гепатит нового типа. По его словам, возможно, вирус мутировал и приобрел способность вызывать воспаление печени.

Врач рекомендовал детям строго соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после посещения туалета, прогулок и так далее. Овощи, фрукты и ягоды Каган посоветовал мыть под сильной струей, а после ополаскивать их кипяченой водой. Эксперт также не советует купаться в открытых водоемах.

