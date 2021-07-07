Состояние основателя Amazon достигло рекордной отметки рейтинга Bloomberg

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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось до рекордных 211 миллиардов долларов, об этом свидетельствуют данные BBI, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что после того, как Пентагон объявил о решении отказаться от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов долларов, за который судятся компании Microsoft и Amazon, акции последней подорожали на 4,7%.

Предыдущий рекорд в рейтинге агентства Bloomberg Billionaires Index поставил глава SpaceX и Tesla Илон Маск. В январе текущего года его состояние составило 210 миллиардов долларов.

В феврале этого года глава Amazon Джефф Безос занял первое место в рейтинге богатейших людей мира. Тогда его состояние оценивалось в 191 миллиард долларов.