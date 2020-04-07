В Нью-Йорке допустили захоронения жертв COVID-19 в парках

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Член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин заявил, что жертв коронавируса придется "временно хоронить" в городских парках.

Политик написал в Twitter, что "будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд". После этого Левин указал, что пока речь идет лишь о "возможности, к которой готовится город".

В то же время мэр города Билл де Блазио подтвердил, что городу могут понадобиться "временные" захоронения, но отказался обсуждать парки, передает News.ru.

В штате Нью-Йорк зарегистрировано около 130 тысяч случаев коронавируса, число умерших составляет свыше 4,7 тысячи.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось.