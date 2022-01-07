В аэропорту Бишкека прокомментировали сообщения о самолетах Назарбаева

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Фото: kremlin.ru
Аэропорт Бишкека не располагает информацией о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в столице Киргизии.
Об этом в четверг, 6 января, со ссылкой на справочную воздушной гавани сообщает РИА Новости. Кроме того, в аэропорту не смогли подтвердить принадлежность борта семье экс-лидера Казахстана.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в международном аэропорту киргизской столицы приземлились два частных самолета Bombardier Global Express, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Сообщалось, что один борт прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, а второй – из Македонии.
Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
В правоохранительных органах страны сообщили, что в ходе беспорядков 5 января были избиты 500 гражданских лиц и сожжены 120 автомобилей. По словам начальника департамента полиции Каната Таймерденова, сожжены были также 33 полицейские машины, бригады скорой помощи и пожарные автомобили.
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