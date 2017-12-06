Трамп официально заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Глава государства объявил об этом во время выступления в Белом доме.

"Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", – цитирует Трампа "Интерфакс".

Ранее уже сообщалось, что глава США может сделать подобное заявление 6 декабря. При этом отмечалось, что посольство страны в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива.

Подобная позиция вызвала настороженность в Кремле и недоумение у экспертов-политологов, которые назвали такое заявление контрпродкутивным для США.