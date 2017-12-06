Кремль выразил обеспокоенность по поводу признания Иерусалима столицей Израиля

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Кремль обеспокоен возможным осложнением ситуации после признания США Иерусалима столицей Израиля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Выражалась обеспокоенность ситуацией и возможным ее осложнением", – отметил Песков. Вместе с тем, пресс-секретарь заявил, что "говорить о решениях, которые еще не объявлялись, мы не хотим", сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался Владимиром Путиным и палестинским лидером Махмудом Аббасом во время телефонного разговора. Президент РФ призвал своего коллегу к возобновлению переговоров с Израилем по всем спорным вопросам.

В Белом доме сообщили, что американский лидер Дональд Трамп обсудил с главами других стран перенос столицы Израиля в Иерусалим. Эта тема обсуждалась в беседах с лидерами Палестины, Израиля, Египта и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен перенести американское посольство в Израиле из города Тель-Авива в Иерусалим.