Трамп объявит о переносе посольства США в Израиле 6 декабря

6 декабря, 00:23
Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro/Zuma
Президент США Дональд Трамп объявит о решении по переносу посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 6 декабря. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Каким будет новое здание не сообщается.
"Завтра президент объявит о своем решении. Он обсуждал этот вопрос сегодня по телефону с лидерами ряда стран. И примет такое решение, которое, по его мнению, лучше всего отвечает интересам США", – цитирует Сандерс ТАСС.
Ранее сообщалось, что Трамп пообщался с королем Иордании Абдаллой II, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Предполагается, что нынешний глава США, как и предыдущие будет откладывать вопрос переноса посольства по соображениям безопасности. Заявление же нужно, чтобы Трамп подчеркнул свое намерение сдержать данное им во время избирательной кампании обещание перевести дипмиссию в Иерусалим.
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