Путин переговорил по телефону с президентом Палестины

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Президент РФ призвал своего коллегу к возобновлению переговоров с Израилем по всем спорным вопросам, в том числе о статусе Иерусалима.

Также Путин отметил важность подписанного ранее в Каире соглашения между движениями ФАТХ и "Хамас", направленного на укрепление межпалестинского единства, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты договорились о продолжении личных контактов.

Ранее Путин подарил гитару ученице детской музыкальной школы имени Андреева в Санкт-Петербурге. Подарок вручил вице-губернатор города Владимир Кириллов.