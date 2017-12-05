Путин переговорил по телефону с президентом Палестины

5 декабря, 20:49
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Президент РФ призвал своего коллегу к возобновлению переговоров с Израилем по всем спорным вопросам, в том числе о статусе Иерусалима.
Также Путин отметил важность подписанного ранее в Каире соглашения между движениями ФАТХ и "Хамас", направленного на укрепление межпалестинского единства, сообщает пресс-служба Кремля.
Президенты договорились о продолжении личных контактов.
Ранее Путин подарил гитару ученице детской музыкальной школы имени Андреева в Санкт-Петербурге. Подарок вручил вице-губернатор города Владимир Кириллов.
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