Путин подарил школьнице из Санкт-Петербурга новую гитару

Фото: gov.spb.ru

Ученица детской музыкальной школы имени Андреева в Санкт-Петербурге Анастасия Пискун получила гитару в подарок от Владимира Путина, сообщается на сайте городской администрации.

Девочка давно мечтала о новом инструменте с хорошим звучанием. Анастасия училась играть на гитаре с восьми лет и уже стала лауреатом различных конкурсов и фестивалей. С просьбой о помощи в приобретении новой гитары ученица обратилась к главе государства.

Подарок от президента девочке вручил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. "Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, администрацию Петербурга и Московского района за то, что осуществили мою мечту. Моя задача – продолжать хорошо учиться, участвовать в различных конкурсах и смотрах, беречь этот инструмент", – заявила Анастасия Пискун.

После вручения подарка девочка исполнила на новом инструменте песню "Ой, то не вечер" и отметила высокое качество звучания гитары.