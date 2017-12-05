Путин подарил школьнице из Санкт-Петербурга новую гитару

5 декабря, 18:27
Фото: gov.spb.ru
Ученица детской музыкальной школы имени Андреева в Санкт-Петербурге Анастасия Пискун получила гитару в подарок от Владимира Путина, сообщается на сайте городской администрации.
Девочка давно мечтала о новом инструменте с хорошим звучанием. Анастасия училась играть на гитаре с восьми лет и уже стала лауреатом различных конкурсов и фестивалей. С просьбой о помощи в приобретении новой гитары ученица обратилась к главе государства.
Подарок от президента девочке вручил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. "Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, администрацию Петербурга и Московского района за то, что осуществили мою мечту. Моя задача – продолжать хорошо учиться, участвовать в различных конкурсах и смотрах, беречь этот инструмент", – заявила Анастасия Пискун.
После вручения подарка девочка исполнила на новом инструменте песню "Ой, то не вечер" и отметила высокое качество звучания гитары.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: