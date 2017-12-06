Признание Иерусалима столицей Израиля контрпродуктивно для США – эксперт

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Профессор Высшей школы экономики политолог-американист Александр Домрин прокомментировал заявления Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Эксперт находит их контрпродуктивными для США.

"Если что-то и удивляет во внешней политике Трампа, так это то, что он шел на выборы под лозунгом сделать Америку великой и собирался сосредоточиться на внутренней политике, а в этом случае он играет против интересов Америки", – цитирует эксперта RT. По его мнению, в этом случае политика США находится в подчинении национальных интересов Израиля. В качестве других примеров он привел отношения Штатов с Ираном и ЮНЕСКО. Последняя тоже ничем не угрожала Вашингтону, однако страна вышла из организации из соображений ее антиизраильской политики.

"Ворошить этот муравейник палестино-израильского конфликта с переносом столицы и признанием ее США, с моей точки зрения, контрпродуктивно как для самой Америки", – добавил Домрин, отметив что позиция также опасна для конфликтного региона.

Ранее сообщалось, что США Дональд Трамп официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства Штатов из Тель-Авива.

Информация уже встретила настороженную реакцию в Кремле. Российские власти опасаются, что это может вызывать обострение ситуации в конфликтной зоне.