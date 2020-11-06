Вооруженного канцелярским ножом мужчину задержали у школы под Парижем

13:53
Фото: ТАСС/YOAN VALAT/EPA
В департаменте Сен-Сен-Дени в парижском регионе около школы был задержан мужчина, вооруженный канцелярским ножом. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Я приветствую хладнокровие и энергичность сил безопасности, которые очень быстро вмешались и задержали опасного человека, вооруженного канцелярским ножом, около начальной школы в Сен-Сен-Дени", – написал он.
Дарманен также добавил, что от задержанного исходили угрозы.
29 октября мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. При нападении погибли три человека. Как позже рассказал мэр Ниццы Кристиан Эстрози, злоумышленник не переставал повторять "Аллах акбар", когда его задерживали.
После этого по всей Франции на максимальном уровне был введен план по противодействию терроризму Vigipirate. На местах религиозного культа и возле школ была усилена защита. В рамках антитеррористической операции было принято решение об увеличении числа французских военных.
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