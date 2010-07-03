Актер Рон Перлман разводится после 40 лет брака

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Американский актер Рон Перлман, который известен по роли Хеллбоя, подал на развод после почти 40 лет брака с ювелирным дизайнером Опал Стоун, сообщает портал TMZ.

Как уточняется, документы на развод были поданы 5 ноября в один из судов Лос-Анджелеса. У пары, которая поженилась в феврале 1981 года, есть взрослые дочь и сын. О причинах развода не сообщается.

Перлман известен по таким фильмам, как "Имя розы", "Город потерянных детей" и многих других. Наибольшую известность ему принесли главные роли Хеллбоя в фильмах: "Герой из пекла" и "Хеллбой 2: Золотая армия".

Ранее сообщалось о разводе американского актера, режиссера и продюсера Роберта де Ниро. С актрисой Грэйс Хайтауэр актер прожил около 20 лет, они поженились в 1997. В 1999 году де Ниро уже подавал на развод, но через пять лет пара вновь поженилась. У де Ниро и Хайтауэр двое детей.

