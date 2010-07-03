Джонни Депп собирается жениться на танцовщице из Петербурга

СМИ сообщили о планах Джонни Деппа жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает газета Daily Mail.
По данным издания, избранницей голливудского актера стала танцовщица и хореограф Полина Глен, которая порядка двух лет живет в США. Познакомились они в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе, а сейчас проживают в его особняке. Источники сообщают, что Депп просит всех своих гостей подписывать соглашение о неразглашении.
Девушке чуть более 20 лет. СМИ пишут, что о свадьбе она рассказала сама – якобы актер собирается в Россию, чтобы встретиться с ее родителями.
В марте СМИ сообщили, что Джонни Депп подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении бывшей жены Эмбер Херд, ранее обвинившей его в домашнем насилии. Актер потребовал выплатить ему в судебном порядке 50 миллионов долларов.
До этого в распоряжении защитников артиста оказались десятки видеофайлов с камер наблюдения, которые доказывают, что Депп не избивал свою бывшую жену. По словам юриста, в сочетании с показаниями свидетелей, взятыми под присягой, кадры не оставляют сомнений, что Херд оклеветала Деппа.
После того, как Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, она подала на развод и сразу заявила, что претендует на внушительные отступные.
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