Джонни Депп собирается жениться на танцовщице из Петербурга

Фото: телеграм канал Life

СМИ сообщили о планах Джонни Деппа жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает газета Daily Mail.

По данным издания, избранницей голливудского актера стала танцовщица и хореограф Полина Глен, которая порядка двух лет живет в США. Познакомились они в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе, а сейчас проживают в его особняке. Источники сообщают, что Депп просит всех своих гостей подписывать соглашение о неразглашении.

Девушке чуть более 20 лет. СМИ пишут, что о свадьбе она рассказала сама – якобы актер собирается в Россию, чтобы встретиться с ее родителями.

В марте СМИ сообщили, что Джонни Депп подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении бывшей жены Эмбер Херд, ранее обвинившей его в домашнем насилии. Актер потребовал выплатить ему в судебном порядке 50 миллионов долларов.

До этого в распоряжении защитников артиста оказались десятки видеофайлов с камер наблюдения, которые доказывают, что Депп не избивал свою бывшую жену. По словам юриста, в сочетании с показаниями свидетелей, взятыми под присягой, кадры не оставляют сомнений, что Херд оклеветала Деппа.

После того, как Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, она подала на развод и сразу заявила, что претендует на внушительные отступные.