В Великобритании выпустили книгу по подготовке к уходу из жизни

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Британское издательство Rough Guide выпустило первый в стране "путеводитель" по подготовке к уходу из жизни для умирающих людей. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации Marie Curie Cancer Care.

"Британская благотворительная организация имени Мари Кюри, оказывающая людям помощь при уходе из жизни и имеющая 75-летнюю историю, создала в партнерстве с Rough Guide первый в Британии путеводитель по концу жизни", – говорится в сообщении.

Организация занимается предоставлением поддержки и ухода людям с неизлечимыми болезнями. Книга содержит советы по составлению завещания, а также информацию о способах погребения и действиях, касающихся соцсетей.

Для близких пациентов в справочнике содержатся рекомендации, как справиться с сильными переживаниями после утраты.

Доступ к книге сделали бесплатным. Ее разместили в электронном формате на сайте организации.

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