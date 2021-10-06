Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну авиапассажиров

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Власти Аргентины с 19 октября отменят все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введенные ранее из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Национальное управление гражданской авиации страны в Twitter.

Одной из причин такого решения является достижение порога 50% вакцинированного населения. По данным министерства здравоохранения государства, в республике, где проживают 45,8 миллиона человек, полный курс иммунизации прошли более 23 миллионов жителей.

При этом введенные до 19 октября ограничения сохранятся. С 4 по 10 октября установлена квота на прибытие 21 тысячи пассажиров в неделю, а с 11 по 19 октября – 28 тысяч.

Ранее упростила правила въезда Хорватия. Российским туристам, которые переболели коронавирусом или вакцинировались, сдавать ПЦР-тест не придется. Понадобится либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенной инфекции с госуслуг.

