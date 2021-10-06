Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну авиапассажиров

10:37
Фото: ТАСС/ Mike Egerton/ PA
Власти Аргентины с 19 октября отменят все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введенные ранее из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Национальное управление гражданской авиации страны в Twitter.
Одной из причин такого решения является достижение порога 50% вакцинированного населения. По данным министерства здравоохранения государства, в республике, где проживают 45,8 миллиона человек, полный курс иммунизации прошли более 23 миллионов жителей.
При этом введенные до 19 октября ограничения сохранятся. С 4 по 10 октября установлена квота на прибытие 21 тысячи пассажиров в неделю, а с 11 по 19 октября – 28 тысяч.
Ранее упростила правила въезда Хорватия. Российским туристам, которые переболели коронавирусом или вакцинировались, сдавать ПЦР-тест не придется. Понадобится либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенной инфекции с госуслуг.
В Аргентине прививку от COVID-19 сделали 37,2% населения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: