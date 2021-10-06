Старейший житель Франции умер в возрасте 112 лет – СМИ

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Скончался старейший житель Франции Жюль Теобальд. Об этом пишет портал France-Antilles.

По информации СМИ, Теобальд умер в возрасте 112 лет.

Известно, что мужчина был рыбаком и жил в городе Фор-де-Франсе. Он стал старейший жителем Франции в 2019 году после того, как из жизни ушел 111-летний Роже Овен.

"С кончиной Жюля Теобальда мы теряем часть наследия Мартиники", – приводит портал слова уполномоченного по вопросам пожилых людей Фор-де-Франса Полин Дондон.

Отмечается, что официальной датой рождения Теобальда является 17 апреля 1909 года. При этом существует версия, по которой он родился на два года раньше.

Ранее стало известно о смерти старейшего актера мира, работавшего с Чарли Чаплиным. Сообщалось, что Норман Ллойд ушел из жизни в возрасте 106 лет.

Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Его карьера продолжалась свыше 80 лет.