Умер старейший актер мира, работавший с Чарли Чаплиным

Фото: Invision/AP/Rich Fury

Скончался американский режиссер, продюсер и актер Норман Ллойд. Об этом пишет издание Variety.

Ллойд ушел из жизни в возрасте 106 лет. По информации издания, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе во вторник, 10 мая.

Ллойд родился в 1914 году. Широкую известность актер получил в 1942 году после роли Фрайя в фильме режиссера Альфреда Хичкока "Диверсант".

Кроме того, в 1952 году Ллойд сыграл в фильме Чарли Чаплина "Огни Рампы". В 1980-е годы актер также исполнил роль мудрого врача в медицинской драме "Сент-Элсвер".

Актерская карьера Ллойда продолжалась свыше 80 лет. Он являлся старейшим действующим актером в мире.