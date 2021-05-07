Умер народный артист России Владимир Качан

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Народный артист России Владимир Качан скончался в возрасте 73 лет от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза.

О похоронах и прощании в театре сообщат позже.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в Уссурийске. Он учился в Рижской средней школе № 10, а после ее окончания в 1965 году поступил в Щукинское училище.

Артист стал известен благодаря таким фильмам, как "Петровка, 38" (1979), "Троцкий" (1993), "Несут меня кони" (1996), "Зависть богов" (2000), "Очарование зла" (2006).