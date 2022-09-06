Осужденным за экстремизм гражданам Белоруссии могут запретить въезд в страну

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Осужденным за экстремизм и лишенным гражданства Белоруссии могут запретить въезд в страну на 30 лет. Соответствующую инициативу разработало МВД республики, сообщает РИА Новости.

"Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами страны, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Белоруссии, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности. В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", – говорится в документе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти проработают критерии лишения гражданства тех, кто покинул страну и действует ей во вред. Он отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

Белорусский президент призвал законодателей и представителей ведомств подойти к рассмотрению данной инициативы аккуратно и взвешенно, учитывая национальные интересы.

До этого Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить граждан, уехавших из страны. Документом также устанавливается перечень преступлений, по которым можно начать заочное производство. К таким случаям относятся акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки и призывы к санкциям.