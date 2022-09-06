Осужденным за экстремизм гражданам Белоруссии могут запретить въезд в страну

12:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Осужденным за экстремизм и лишенным гражданства Белоруссии могут запретить въезд в страну на 30 лет. Соответствующую инициативу разработало МВД республики, сообщает РИА Новости.
"Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами страны, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Белоруссии, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности. В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет", – говорится в документе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти проработают критерии лишения гражданства тех, кто покинул страну и действует ей во вред. Он отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен.
Белорусский президент призвал законодателей и представителей ведомств подойти к рассмотрению данной инициативы аккуратно и взвешенно, учитывая национальные интересы.
До этого Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить граждан, уехавших из страны. Документом также устанавливается перечень преступлений, по которым можно начать заочное производство. К таким случаям относятся акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки и призывы к санкциям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: