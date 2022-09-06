Власти Белоруссии изучат критерии лишения гражданства тех, кто покинул страну – Лукашенко

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Власти Белоруссии проработают критерии лишения гражданства тех, кто покинул страну и действует ей во вред, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен.

"Нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?" – сказал Лукашенко.

По его словам, многие депутаты и граждане выступали с предложением лишать гражданства Белоруссии тех лиц, которые, покинув пределы страны, вредят ей и фактически являются преступниками.

"Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта", – отметил Лукашенко.

Белорусский президент призвал законодателей и представителей ведомств подойти к рассмотрению данной инициативы аккуратно и взвешенно, учитывая национальные интересы.

Ранее Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить граждан, уехавших из страны. Документом также устанавливается перечень преступлений, по которым можно начать заочное производство. К таким случаям относятся акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки и призывы к санкциям.