На севере КНР от чумы умер один человек

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В городском округе Баотоу в северном автономном районе КНР в хошуне Дархан-Муминган медики зафиксировали смерть жителя от кишечной формы чумы, сообщает ТАСС.

В комитете здравоохранения Баотоу уточнили, что уже изолировали 35 человек, которые контактировали с умершим. Из-за опасности возникновения локальных вспышек чумы введен режим повышенной эпидемиологической опасности до конца года.

Там добавили, что в степной зоне в северной части Китая, а также в соседней Монголии иногда выявляют случаи заражения чумой. Это связывают с тем, что жители иногда употребляют в пищу мясо грызунов, которые являются переносчиками заболевания.

Ранее сообщалось, что на западе Монголии объявили бессрочный карантин из-за бубонной чумы. Мог заболеть один из местных жителей.