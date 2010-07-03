Илон Маск сравнил британскую королеву с телепузиками

Основатель компании SpaceX Илон Маск подшутил над королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает РИА Новости.

В своем Twitter он опубликовал кадр из британского мультсериала "Телепузики", а в комментариях к записи добавил коллаж из фотографий королевы в нарядах тех цветов, которые носят персонажи шоу.

Пользователи оценили шутку предпринимателя. Некоторые предложили свои варианты коллажей с культовыми личностями, напоминающими им телепузиков. К примеру, кто-то опубликовал коллаж с Ангелой Меркель, а кто-то – с группой Queen.

Илон Маск любит пошутить в соцсетях и нередко удивляет подписчиков. Весной он сделал в Twitter несколько записей на русском языке. Один из пользователей задал главе компании SpaceX вопрос о том, не добивается ли он, осваивая космос, прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций. "Где инопланетяне?" – спросил в ответ Маск.

Другой пользователь подхватил беседу и написал, что инопланетяне скрываются на Марсе под землей, и что это они сломали марсоход Opportunity, когда тот подобрался слишком близко. Отвечая на реплику, бизнесмен написал крылатую фразу: "Вот где собака зарыта".

В одной из дискуссий Маск также употребил известную русскую поговорку: "Говорят, что кур доят".

Предприниматель и ранее неоднократно писал в Twitter на русском. Так, в начале марта он на поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС ответил: "Спасибо за добрые слова!"