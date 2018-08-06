Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций США против Ирана

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Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани рассказал о возможных последствиях решения США вернуть санкции в отношении Ирана.

По его словам, ограничения затрагивают секторы, связанные со сталью и золотом. Они могут стать смертельным ударом по транспортному комплексу и инфраструктуре Ирана, а также навредить финансовому сектору. "Второй этап предусмотренных Трампом штрафных мер начнется в ноябре. США введут санкции, касающиеся жизненно важных для Ирана энергетического и нефтяного секторов. Более того, банковский сектор страны будет дестабилизирован еще сильнее", – цитирует эксперта RT.

Ограничения повлияют и на мировую экономику, полагает Грациани. Например, ЕС и Великобритания отвечали на меры США для защиты своих компаний. Отразятся санкции и на отношениях Вашингтона с Москвой. "Подобный удар по Ирану повлечет дальнейшую дестабилизацию на Ближнем Востоке. Санкции против Ирана это не просто вопрос отношений Вашингтона и Тегерана. Это будет иметь влияние на всю мировую политику", – добавил эксперт.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился начать восстановление санкций против Ирана, касающихся важнейших секторов иранской экономики, в том числе энергетики и нефтехимии. Он рассказал о датах вступления в силу пакетов ограничений.

Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за повторного введения односторонних санкций.