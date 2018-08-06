Трамп рассказал о датах вступления в силу второго пакета санкций против Ирана

6 августа, 19:42
Фото: AP/Evan Vucci
Второй пакет санкций США против Ирана вступит в силу 5 ноября 2018 года. Об этом говорится заявлении Дональда Трампа.
"Все остальные санкции Соединенных Штатов в связи с ядерной программой Ирана заново вступят в силу 5 ноября 2018 года. К ним относятся санкции, направленные на иранский энергетический сектор, включая сделки с нефтью, а также сделки зарубежных финансовых организаций с Центральным банком Ирана", – сообщается в документе, передает РИА Новости.
Ранее Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за повторного введения односторонних санкций.
По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Иран предпримет шаги, чтобы "привлечь к ответственности США за незаконное повторное введение односторонних санкций". Министр подчеркнул, что его страна придерживается принципа верховенства закона, несмотря на неуважение, проявленное Соединенными Штатами.
Весной 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов оказать беспрецедентное давление на Иран, включающее самый жесткий в истории режим санкций. По мнению США, выбранный Ираном политический курс является неприемлемым.
Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился начать восстановление санкций против Ирана, касающихся важнейших секторов иранской экономики, в том числе энергетики и нефтехимии.
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