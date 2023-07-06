Президента Португалии выписали из больницы после обморока

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Президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузу выписали из больницы после того, как он потерял сознание в университете в Кошта-де-Капарика. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на португальское агентство EFE.

"Я чувствую себя хорошо", – сказал ди Соуза.

Как объяснил президент, обморок мог быть связан с падением давления. Он подчеркнул, что дважды сдал анализы в больнице. Ди Соузу выписали после улучшения самочувствия.

Накануне стало известно, что ди Соуза был доставлен в больницу после обморока во время выступления в университете в Кошта-де-Капарика. Отмечалось, что решение о госпитализации 74-летнего президента Португалии приняли в качестве "меры предосторожности".

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