В Госдеп США наймут советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине

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Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине, в чьи обязанности войдет помощь Киеву в разработке и внедрении новых инициатив. Об этом сообщает RT.

"Советник должен предоставлять правительству Украины помощь и консультации в разработке, внедрении и продвижении системной, организационной, правовой и нормативной реформы в правоохранительной сфере и секторе уголовного правосудия", – сказано в заявке департамента.

Отмечается, что специалисту нужно будет тесно сотрудничать с представителями Министерства внутренних дел республики, а также "развивать конструктивные отношения с коллегами в правительстве Украины".

Кроме того, советнику предстоит проанализировать неотложные потребности страны в преобразовании правоохранительной системы, а также изучить усилия киевских властей, гражданского общества и международных доноров, которые осуществляются в этом направлении.

Это не первая сфера, в которой на Украине прибегают к помощи советников западных ведомств. Ранее в США искали сотрудника, который займется "укреплением потенциала" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Кроме того, Совет Европы взял на себя расходы за услуги консультантов по работе с украинской молодежью и экспертов для содействия в проведении конституционных и парламентских реформ в стране.

Ранее стало известно, что Совет Европы собирается выделить средства на проведение на Украине исследования, в ходе которого выяснится, как население страны относится к вопросу дискриминации. Такую инициативу реализуют в рамках европейского проекта по расширению доступа к правосудию для жертв дискриминации, ненавистнической риторики и преступлений на почве ненависти в странах "Восточного партнерства".

