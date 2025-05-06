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06 мая, 10:57

В мире

В Индонезии предложили сделать стерилизацию мужчин обязательной для соцпомощи

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Губернатор провинции Западная Ява в Индонезии Деди Мульяди предложил сделать стерилизацию мужчин обязательным условием для социальной помощи. Его слова передает портал Jakarta Globe.

Мульяди указал на необходимость процедуры вазэктомии для мужчин из семей с низким доходом в рамках новой инициативы по контролю рождаемости. В качестве стимула он назвал денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рупий (30 долларов).

"Мы хотим гарантировать, что помощь будет распределена справедливо между семьями. Если вазэктомия поможет сбалансировать нагрузку, то ее следует рассмотреть", – сказал губернатор провинции.

Предложение чиновника вызвало волну критики. Однако Мульяди выступил в защиту своей идеи, указав, что операцию можно отменить при необходимости.

Ранее СМИ сообщили, что жительница провинции Хэнань в КНР забеременела в девятый раз после вазэктомии мужа. Тот согласился на процедуру стерилизации в сентябре прошлого года. Через три месяца женщина узнала, что снова ждет ребенка. Супруг, в свою очередь, прошел обследование и узнал, что жизнеспособность его сперматозоидов достигает третьего уровня.

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