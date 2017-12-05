Бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии

5 декабря, 21:01
Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ
Шесть дальних бомбардировщиков ТУ-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам запрещенной в России и других странах организации "Исламское государство", расположенным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
"Сегодня шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Эс-Сайяль провинции Дейр-эз-Зор. Все назначенные цели уничтожены", – цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.
Атака сломила сопротивление террористов рядом с населенным пунктом. Благодаря этому правительственные войска существенно продвинулись по фронту.
Ранее Владимир Путин сообщил о почти полном освобождении территории Сирии от террористов. Глава государства отдельно упомянул территории страны, исторически ставшие местом поселения христиан.
Известно также, что вся территория Сирии к востоку от Евфрата станет свободной от террористов в ближайшие дни. На первый план уже выходят переговоры по возвращению страны к мирной жизни.
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