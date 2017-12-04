Путин рассказал о почти полном освобождении Сирии от террористов

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Почти вся территория Сирии освобождена от террористов, включая места исторического проживания христиан, завил Владимир Путин.

"Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется, сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан", – цитирует президента России ТАСС.

По словам главы государства, РФ поможет восстановить святыни ислама и иудеев, пострадавшие в ходе боев. Представители иудейских организаций уже обращались к государству за помощью, добавил Путин. Работа с сообществом Сирии и еврейскими организациями из других точек мира, в том числе из Нью-Йорка, уже началась.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восточная сторона Евфрата в Сирии будет освобождена от террористов в ближайшие дни. На первый план в арабской республике выходит мирный процесс.

Известно также, что Россия готовит к выводу свою группировку войск. Когда именно военные покинут Сирию пока неизвестно.