Подготовка к выводу военной группировки РФ из Сирии уже идет – Патрушев

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Подготовка к выводу российской военной группировки из Сирии уже началась. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Уже идет к этому [выводу группировки РФ из Сирии] подготовка", − цитирует ТАСС слова Патрушева. На вопрос представителей СМИ о том, в какие сроки планируется осуществить вывод войск, секретарь Совбеза РФ ответил, что это произойдет "по мере готовности".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам группировки "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Всего в течение прошлой недели ВКС России уничтожили более 1,3 тысячи объектов боевиков в Сирии. Российская авиация совершила в общей сложности примерно 530 боевых вылетов. От террористов удалось освободить уже 98 процентов сирийской территории.