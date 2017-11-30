Подготовка к выводу военной группировки РФ из Сирии уже идет – Патрушев

30 ноября, 16:37
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Подготовка к выводу российской военной группировки из Сирии уже началась. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Уже идет к этому [выводу группировки РФ из Сирии] подготовка", − цитирует ТАСС слова Патрушева. На вопрос представителей СМИ о том, в какие сроки планируется осуществить вывод войск, секретарь Совбеза РФ ответил, что это произойдет "по мере готовности".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам группировки "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Всего в течение прошлой недели ВКС России уничтожили более 1,3 тысячи объектов боевиков в Сирии. Российская авиация совершила в общей сложности примерно 530 боевых вылетов. От террористов удалось освободить уже 98 процентов сирийской территории.
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