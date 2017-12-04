Назван срок освобождения восточного берега Евфрата в Сирии

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Вся территория Сирии к востоку от Евфрата станет свободной от террористов в ближайшие дни. На первый план уже выходят переговоры по возвращению страны к мирной жизни.

"В ближайшие дни вся территория Сирии к востоку от Евфрата полностью будет освобождена от террористов", – цитирует сообщение Центра по примирению враждующих сторон в САР РИА Новости.

Для поддержки народного ополчения авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета, поражено более 1 тысячи 450 целей, уточнили в центре.

Для организации мирного процесса в составе объединенного оперативного штаба развернуто отделение российского Центра по примирению. Там оказывают помощь шейхам и лидерам местных племен, которые должны сформировать комитет по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. В составе есть представители всех слоев населения, племен, и авторитетные лица.

Ранее сообщалось, что уже началась подготовка к выводу российской военной группировки из Сирии. Точных сроков, когда войска покинут арабскую республику еще не называлось.