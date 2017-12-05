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Пентагон назвал освобождение Сирии заслугой коалиции, а не России.

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ (организация, запрещенная в РФ). Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров", – сказал РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восточная сторона Евфрата в Сирии будет освобождена от террористов в ближайшие дни. На первый план в арабской республике выходит мирный процесс.

Известно также, что Россия готовит к выводу свою группировку войск. Когда именно военные покинут Сирию пока неизвестно.