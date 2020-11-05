Говорящий попугай спас жизнь своему хозяину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Австралиец Антон Нгуен спасся из горящего дома благодаря своему попугаю. Об этом сообщает "Газета.ру".

Житель Брисбена спал, когда ночью в его доме случился пожар. Говорящий попугай Эрик разбудил своего хозяина еще до того, как в помещении сработали датчики дыма.

Мужчина рассказал, что сквозь сон он услышал хлопок, а потом птица начала громко кричать. Австралиец проснулся и почувствовал запах дыма. Увидев пламя, он взял попугая и необходимые вещи, а затем покинул помещение.

А в Китае золотистый ретривер прошел 100 километров, чтобы найти хозяина. Владельцы оставили собаку у друзей, чтобы достроить деревенский дом. Однако пес сбежал из городского округа Наньтун и направился на поиски своих хозяев.