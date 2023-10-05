Самая высокая гора Европы Монблан стала на 2,2 метра ниже

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Высшая точка Альпийских гор, Монблан, потеряла более двух метров. Такие данные приводит радио France Info, ссылаясь на исследователей из департамента Верхняя Савойя.

По данным телеканала BFMTV, высота Монблана сейчас составляет 4805,59 метра, что на 2,22 метра меньше, чем во время последнего измерения в 2021 году.

Как сказал президент регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жан де Гарет, такие изменения считаются нормальными и могут зависеть от уровня осадков. Также он считает, что через два года Монблан может снова вырасти на два метра.

Как сообщила Национальная метеорологическая служба Метео-Франс, на Монблане нулевые температуры впервые были зафиксированы на отметке выше пяти тысяч метров. Измерения высоты альпийской вершины проводятся каждые два года на протяжении 20 лет.

Всемирная метеорологическая организация ООН спрогнозировала, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в течение следующих пяти лет. Этому поспособствует антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественные обстоятельства, например смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это повлияет не только на среднюю температуру на Земле, но и на режим выпадения осадков.

Ранее сообщалось, что температура на поверхности всех ледников в итальянских Альпах поднялась выше нуля. Причиной этого стал зной на Апеннинах, вызванный африканским антициклоном "Нерон". Сотрудник Лаборатории мониторинга и моделирования окружающей среды Национального исследовательского совета Италии (CNR) Клаудио Теи назвал ситуацию "довольно критической".