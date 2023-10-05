Монеты с портретом короля Карла III представят в Австралии к Рождеству

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Новые монеты с портретом правящего короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III выпустят в Австралии к Рождеству. Об этом сообщается на сайте Королевского австралийского монетного двора.

Монеты достоинством в 1 австралийский доллар (0,64 доллара США) начнут появляться в банках и кассах по всему государству до праздника.

"Монеты с остальными достоинствами будут постепенно выпущены в 2024 году", – говорится в сообщении.

При этом уже существующие монеты с изображением королевы Елизаветы II будут продолжать оставаться в денежном обращении в Австралии. Отмечается, что если мать Карла III смотрит на них вправо, то его портрет будет смотреть налево. Дизайн придумали в Лондоне, он был одобрен Букингемским дворцом.

На монете монарх будет изображен без короны. В Австралии отчеканят 10 миллионов однодолларовых монет с правителем.

В феврале королевская почта Великобритании представила первые марки с изображением Карла III. На ней правитель традиционно изображен в профиль лицом влево. На картинке отсутствуют королевские атрибуты, такие как корона и другие украшения.