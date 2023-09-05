Главный арт-объект фестиваля Burning Man в США не сожгли из-за дождя

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Россиянин, который приехал в США на фестиваль Burning Man, где из-за сильных дождей застряли около 10 тысяч человек, рассказал, что главный арт-объект фестиваля так и не сожгли. Об этом сообщает "Газета.ру".

Также, по его словам, присутствие на территории фестиваля было небезопасным, поскольку многие могли пострадать из-за генераторов с плохо убранными проводами, которые находились прямо в грязи. Как он утверждает, после ухудшения погодных условий люди стали добрее и помогали друг другу.

"На велосипедах невозможно было проехать, поэтому люди на машинах стали звать тех, кто идет пешком, наливать чай, кофе, шоколад горячий, алкоголь, давать еду. Показалось, что еще атмосфернее и добрее все стали", – заявил россиянин.

Также он рассказал, что на выезде с фестиваля образовался затор из застрявших машин, но люди все равно находили повод для веселья.

"Люди все помогают вытащить фургоны, поэтому недолго стояли, где-то два часа. Тем, кто перед нами вход блокировал, помогали выехать. И так друг друга вытаскивали всей толпой. Граждане, которым погода доставила дискомфорт, сидели в фургонах или палатках", – добавил россиянин.

3 сентября стало известно, что более 70 тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за проливных дождей. Из-за осадков землю размыло, грязь местами достигает высоты колена. Известно как минимум об одном погибшем. Организаторы обратились к гостям с просьбой беречь еду, воду и топливо.

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