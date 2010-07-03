В Британии пассажир заменил прогулявшего работу пилота

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В Великобритании пилот самолета рейса Манчестер – Аликанте не пришел на работу, в итоге его место занял пассажир по имени Майкл Брэдли, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что туристы уже прошли досмотр в аэропорту, когда им объявили, что вылет задерживается на неопределенное время. Брэдли, собиравшийся в отпуск вместе с семьей, решил не ждать резервного рейса и связался с авиакомпанией EasyJet. Он сообщил, что у него при себе имеется удостоверение пилота, так что он готов сесть за штурвал.

Уже через минуту британцу перезвонили и пригласили занять место командира воздушного судна. Представители авиакомпании EasyJet подчеркнули, что окончательное решение было принято только после того, как Брэдли прошел тщательную проверку. Перелет в итоге прошел без эксцессов.

Ранее стало известно, что почти весь экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, вернется к работе на следующей неделе после медицинского обследования. Исключение составляет только второй пилот Георгий Мурзин – он остается на больничном после полученной при жесткой посадке травмы.