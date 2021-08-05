Куклу Barbie выпустят в образе создателя вакцины AstraZeneca

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Новую куклу Barbie планируют выпустить в образе ученой-вирусолога Сары Гилберт, одного из разработчиков вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает News.ru.

"Я сначала подумала, что это очень странно, но я надеюсь, что это поможет вдохновить маленьких девочек принять решение стать ученым или инженером", – оценила инициативу Гилберт.

Также специалист выразила надежду на то, что игрушка также поможет детям понять важность профессии профессиональных ученых.

Компания Mattel планирует выпустить несколько кукол в рамках программы "Barbie для подражания". Они будут основаны на образах пяти женщин, которые помогали бороться с пандемией коронавируса.

В январе Московский метрополитен вместе с BarbieR выпустили кукол в образе машиниста электропоезда. Запуск игрушек был приурочен к началу работы первых женщин-машинистов в подземке.