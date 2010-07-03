Температура на Аляске побила рекорд полувековой давности. Об сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.
По данным службы, столбики термометров в Анкоридже 4 июля поднялись выше 32,2 градусов по Цельсию. По словам метеоролога Боба Клея, прежний рекорд был зафиксирован 14 июня 1969 года, тогда температура воздуха составляла 29,4 градуса.
В городе Кенай (штат Аляска) и в населенном пункте Кинг-Салмон температура воздуха дошла до рекордной отметки – 31,67 градуса. Метеорологи полагают, что такой скачек температуры на Аляске является следствием высокого давления.
Ранее сообщалось, что средние температуры промороженной почвы в Заполярье за последние 10 лет выросли на 0,4 градуса Цельсия. По словам ученых, температуры грунта выросли в большинстве скважин.
Потепление Арктики способно привести к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты в Сибири, на Аляске и в приполярных регионах Канады. Отмечалось, что изменения могут произойти уже к концу текущего столетия.
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