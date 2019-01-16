Ученые рассказали о нагревании вечной мерзлоты

Средние температуры промороженной почвы в Заполярье за последние 10 лет выросли на 0,4 градуса Цельсия. В исследовании российских и зарубежных ученых, опубликованном в журнале Nature Communications, сказано, что нагревание вечной мерзлоты происходит по всему миру.
По словам ученого из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН в Пущине Андрея Абрамова, температуры грунта выросли в большинстве скважин. "Мы не пытались раскрыть причины этого или дать прогнозы на будущее", – пояснил он.
Потепление Арктики способно привести к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты в Сибири, на Аляске и в приполярных регионах Канады, что беспокоит климатологов. Изменения могут произойти уже к концу текущего столетия.
Не исключено, что таяние вечной мерзлоты высвободит огромное количество органики. Тогда растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту. Кроме того, они будут гореть в ходе стихийных пожаров, и тем самым ускорят глобальное потепление.
По данным исследователей, до 2009 года подобные наблюдения не проводились. Российские почвоведы и их зарубежные коллеги восполнили этот недостаток, пробурив свыше 150 скважин в Арктике, Антарктике и Азии.
В итоге они выяснили, что вечная мерзлота стала заметно теплее во всех уголках мира, однако эти изменения далеко не везде были одинаковыми. Однако найти четкую связь между процессами в атмосфере и почве у них пока не получилось.
А вот британский климатолог Майкл Гоув полагает, что глобальное потепление уже вышло из-под контроля. По его словам, необратимые климатические изменения угрожают планете.
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