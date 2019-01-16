Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:19

Ученые рассказали о нагревании вечной мерзлоты

наука

21:19

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Arnulf Hettrich

Средние температуры промороженной почвы в Заполярье за последние 10 лет выросли на 0,4 градуса Цельсия. В исследовании российских и зарубежных ученых, опубликованном в журнале Nature Communications, сказано, что нагревание вечной мерзлоты происходит по всему миру.

По словам ученого из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН в Пущине Андрея Абрамова, температуры грунта выросли в большинстве скважин. "Мы не пытались раскрыть причины этого или дать прогнозы на будущее", – пояснил он.

Потепление Арктики способно привести к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты в Сибири, на Аляске и в приполярных регионах Канады, что беспокоит климатологов. Изменения могут произойти уже к концу текущего столетия.

Не исключено, что таяние вечной мерзлоты высвободит огромное количество органики. Тогда растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту. Кроме того, они будут гореть в ходе стихийных пожаров, и тем самым ускорят глобальное потепление.

По данным исследователей, до 2009 года подобные наблюдения не проводились. Российские почвоведы и их зарубежные коллеги восполнили этот недостаток, пробурив свыше 150 скважин в Арктике, Антарктике и Азии.

В итоге они выяснили, что вечная мерзлота стала заметно теплее во всех уголках мира, однако эти изменения далеко не везде были одинаковыми. Однако найти четкую связь между процессами в атмосфере и почве у них пока не получилось.

А вот британский климатолог Майкл Гоув полагает, что глобальное потепление уже вышло из-под контроля. По его словам, необратимые климатические изменения угрожают планете.

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика