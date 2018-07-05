Умер ведущий RT America Эдвард Шульц

Фото: youtube.com/RT на русском

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти телеведущего RT America Эдварда Шульца, более известного как Эд Шульц.

"У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц", – написала Симоньян в Telegram. Она добавила, что коллеги журналиста шокированы внезапной утратой.

Главный редактор телеканала назвала Шульца широким душей американцем, беседа с которым заставлял почувствовать сходство народов России и США.

Эд Шульц родился 27 января 1954. Вел собственную программу, был телеведущим на американском канале MSNBC. Написал две книги, изданные в 2004 и 2010 годах.