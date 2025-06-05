Гриб эноки пророс в кишечнике пациента из Тайваня

Фото: 123RF/kupparock

В Тайване у пациента в кишечнике пророс гриб эноки, сообщает издание Jam Press.

Гриб обнаружил во время колоноскопии гастроэнтеролог Линь Сянхун. Врач выписал пациенту необходимое лекарство, благодаря которому от эноки удалось избавиться естественным путем.

По словам медика, подобный клинический случай должен напомнить всем важность тщательного пережевывания пищи. Сянхун поделился, что встречал пациентов, в кишечнике которых оставались семена драконьего фрукта, маракуйи и арбуза.

Врач также рассказал, что в Китае грибы эноки принято называть "увидимся завтра", потому что они выходят из человека практически в нетронутом виде. Как отмечает министерство сельского хозяйства Тайваня, человеческому организму трудно полностью переварить данный продукт из-за того, что в их клеточных стенках содержатся твердые хитиновые полисахариды.

Ранее врачи в китайском городе Фуян вживили мужчине так называемый чип трезвости. СМИ уточнили, что имплант является не электронным устройством, а представляет из себя набор из лекарственных гранул. После операции из них постепенно высвобождается налтрексона гидрохлорид. Он подавляет психологическую тягу к алкоголю.

Пациентом стал 40-летний мужчина, который более 20 лет употреблял спиртное. Операция заняла менее пяти минут. Врач имплантировал 10 гранул препарата в подкожный жировой слой в нижней части живота пациента.