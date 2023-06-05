Принц Гарри не явился в суд по иску против Mirror из-за дня рождения дочери – СМИ

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Принц Гарри не явился в суд по иску против компании Mirror Group Newspapers, занимающейся выпуском газеты Mirror, из-за дня рождения дочери, сообщает газета Independent.

Адвокат герцога Дэвид Шерборн рассказал, что Гарри прошлой ночью улетел из Лос-Анджелеса в Великобританию, поскольку в воскресенье праздновал второй день рождения своей дочери Лилибет.

По информации издания, судья Тимоти Фэнкорт был удивлен отсутствием герцога, поскольку его предупреждали, что свидетели должны быть там за день до дачи показаний на случай, если вступительные речи команд юристов окажутся короткими.

Принц Гарри станет первым за 130 лет членом королевской семьи, который будет давать показания в суде. Он должен свидетельствовать в рамках своего иска против Mirror, которое он обвиняет в незаконном поведении.

В последний раз член королевской семьи давал показания в суде после скандала в 1890 году. Речь идет о принце Уэльском, позднее коронованном как Эдуард VII. Он выступал в рамках иска о клевете.

Ранее сообщалось, что принц Гарри выступит в качестве свидетеля на суде против компании Mirror Group Newspapers в рамках иска о возмещении ущерба за предполагаемый незаконный сбор информации о нем.

Разбирательство по его делу касается незаконного сбора информации журналистами Mirror в период с 1995 по 2011 год. Как утверждает Гарри, около 140 статей, опубликованных в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, полученную путем использования услуг частных детективов и взлома телефона.

Принц Гарри оказался самым популярным у американцев членом британской королевской семьи. Так, деятельность Гарри одобряет треть опрошенных жителей США из 36 штатов. Его брату, принцу Уильяму, досталось только третье место в рейтинге – его поддерживают 22% американцев. Чуть более популярной оказалась Кейт Миддлтон, супруга Уильяма. Ее поддерживают почти 30% респондентов.