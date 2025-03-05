The Independent: тайская пара с мировым рекордом по длительности поцелуя распалась

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Установившая мировой рекорд по длительности поцелуя тайская пара завершила свои отношения. О причинах расставания не сообщается, пишет The Independent.

Эккачай и Лаксана Тиранарат попали в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году, их поцелуй длился 58 часов, 35 минут и 58 секунд. По словам 56-летнего Эккачая, он гордится рекордом и пытается сохранить хорошие воспоминания о достижении.

По правилам состязания участники должны были стоять твердо, без посторонней помощи, и не могли отдыхать.

"Мы старались стоять прямо, как статуи. Вместо того чтобы щипаться (чтобы не заснуть), мы хлопали друг друга по голове одной рукой, а другой рукой обнимали друг друга, чтобы не заснуть", – сказал Эккачай.

В результате он и Лаксана получили более трех тысяч долларов и два бриллиантовых кольца. Книга рекордов Гиннесса отменила состязание, однако добавила, что оно стало слишком опасным. Эта категория была заменена "на самый длинный марафон поцелуев", где претендентам разрешены перерывы на отдых.

Ранее россиянам назвали неожиданные эффекты от поцелуев. По словам психолога Екатерины Игониной, они способны снизить стресс и повысить самооценку. Поцелуй с любимым человеком способен подарить ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории. Кроме того, на эмоциональную сферу также оказывают поцелуи родителей и детей, указала эксперт.