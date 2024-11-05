В Японии рекордно снизилось число старшеклассников, которые впервые поцеловались

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В Японии зафиксировали рекордно низкое число первых поцелуев среди старшеклассников, передает The Guardian со ссылкой на Японскую ассоциацию сексуального образования.

По данным ассоциации, лишь один из пяти мальчиков впервые поцеловался в старших классах. Подобный результат оказался самым низким с 1974 года, когда было проведено первое исследование. Отмечается, что число старшеклассников, впервые поцеловавшихся в возрасте 15–18 лет, активно снижается с пика 2005 года, когда каждый второй заявлял, что целовался впервые.

Так, согласно опросу, первый поцелуй был у 27,5% девочек и у 22,8% мальчиков, снижение же составило 13,6 и 11,1% с 2017 года. Примерно похожая тенденция зафиксирована и относительно первого полового акта. Ассоциация объясняет подобную ситуацию пандемией коронавируса, во время которой закрывались школы, и людей призывали избегать замкнутых пространств и близкого контакта.

"Ограниченные контакты с другими людьми во время вспышки коронавируса могли снизить уровень сексуальной активности среди учеников младших и старших классов", – отмечается в исследовании.

В свою очередь, социолог Тамаки Кавасаки подчеркнул, что люди все чаще уходят от реальной, физической сексуальной активности даже в тот период, когда для них свойственно быть сексуально активными.

"Если подростки, которые представляют будущее страны, будут продолжать в том же духе, то трудно увидеть какое‑либо улучшение демографической обстановки", – заключил эксперт.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, что поцелуи снижают стресс и повышают самооценку. По ее словам, поцелуй с любимым человеком способен подарить самые разнообразные чувства. Например, ощущение радости, нежности, доверия, удовольствия, полета и эйфории.