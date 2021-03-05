Число погибших военных при крушении вертолета в Турции возросло до 11

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Фото: depositphotos/fransz
11 человек стали жертвами крушения вертолета на востоке Турции. Такую информацию передает Минобороны страны.
Ранее сообщалось о 9 погибших в результате катастрофы. Позднее число жертв возросло до 10.
"Один из раненных при крушении вертолета военных скончался, число погибших увеличилось до 11", – сообщили актуальные данные в пресс-службе Минобороны.
Там отметили, что одним из погибших стал командующий 8-м корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш. При этом двое пострадавших в результате крушения находятся в больнице под наблюдением медиков.
Об инциденте доложили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В район происшествия прибыли министр обороны страны Хулуси Акар, начальник генштаба и командующий сухопутными войсками.
По факту крушения вертолета начато расследование. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать техническая неисправность и плохие погодные условия.
Ранее в штате Веракрус на востоке Мексики разбился реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС страны. Авиакатастрофа случилась рядом с городом Халапа. В результате происшествия погибли семь человек.
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